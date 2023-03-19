السلطات الأوكرانية لماريوبول تندد بزيارة "المجرم الدولي" بوتين

ندد مجلس مدينة ماريوبول الموجود في المنفى بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المدينة الساحلية التي سيطرت عليها قوات موسكو العام الماضي بعد حصار استمر أشهرا.



وقال مجلس المدينة على حسابه في تلغرام إن "المجرم الدولي بوتين زار ماريوبول المحتلة. شاهد "إعادة بناء المدينة" ليلا. ربما كي لا يرى المدينة التي قُتلت في "تحريره" في وضح النهار".