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السوداني: للسير بالعراق إلى ضفافِ الهدوءِ السياسي بعيداً عن الخلافات

أخبار دولية
2023-03-19 | 10:01
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السوداني: للسير بالعراق إلى ضفافِ الهدوءِ السياسي بعيداً عن الخلافات
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السوداني: للسير بالعراق إلى ضفافِ الهدوءِ السياسي بعيداً عن الخلافات

كلمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في افتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنّ الحكومةُ الحالية رسمت برنامجاً طموحاً وشاملاً يعملُ على النهوضِ بالعراق، والسيرِ بهِ نحوَ استثمارِ كلِّ ثرواتهِ وطاقاتهِ وتوظيفِها لتعويضِ ما فاتهُ من سنواتِ الخراب، مشيراً الى أنّ الأهمُّ هو السيرُ بالعراق إلى ضفافِ الهدوءِ السياسي بعيداً عن الخلافات.

وقال خلال افتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي: "ننطلق من الثقة بمقدراتِ البلدِ لتحريكِ مفاصلِ الاقتصادِ وخلقِ فرصِ عملٍ جديدة، وتطويرِ الخدماتِ ومكافحةِ الفقرِ وتوسيعِ دائرةِ المشمولين بالرعايةِ الاجتماعية، واحياءِ الضمانِ الصحي".

وأضاف :"يشاركُنا في هذه البرامج، القطاعُ الخاصُّ الذي منحناه دوراً مهماً في الموازنةِ الاستثنائيةِ التي صوّتنا عليها لثلاثِ سنواتٍ في خطوة جريئة، تعبيراً عن رؤية واضحة تؤسس لمرحلة جادة ومختلفة،و لتنطلق حركة الإعمارِ والتي سنتابعُها بدقة، سواءٌ عبر ِالمتابعةِ الشخصية أم عبر اللجانِ الحكوميةِ التي شكلناها".

وشدّد على أنّه لنْ يتهاونَ هنا مع أيِّ تراجعٍ أو تلكؤٍ أو خللٍ قد يتسببُ باستغلالِ مالِ الشعبِ لمصالحَ ذاتيةٍ أو حزبيةٍ أو فئوية. فالثروةُ الوطنيةُ ملكُ العراقيين جميعاً.

وقال: "عازمون على مكافحةِ جائحةِ الفساد، تلك المعركةُ الكبرى التي إنْ تهاونّا فيها خسرنا كلَّ معاركِنا الأخرى".

واعتبر أنّ الانتصارُ لا يأتي إلّا من التعاونِ بين كلِّ مؤسسات الدولة، فتضافرُ جهودِ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، سيعبدُ الطريقَ لتحقيقِ كلِّ الأهدافِ المرسومةِ التي لا نبتغي منها سوى وجهِ اللهِ والعراق، ورضا شعبِنا.

ورأى أن التحديَ الأكبرَ هو استعادةُ ثقةِ المواطنِ التي تراجعت نتيجةَ ضعفِ الأداءِ وكَثرةِ الوعودِ والأقوالِ وقلّةِ الأفعالِ والإنجاز.

وأشار الى أنّ النظامَ الذي قضى وانتهى بشخوصهِ وتشكيلاتهِ لا يزالُ مقيماً في الكثيرِ من المرافق، وما زلنا نعاني من منظومةٍ قانونيةٍ باليةٍ وبعقليةٍ مركزيةٍ متخشّبة، ما يتطلبُ الحزمَ في الإصلاحِ والإسراعَ في وضعِ الأمورِ بنصابِها الصحيح.

وقال: " الماضي بكلِّ ما فيهِ من محنٍ وخراب، قد صارَ درساً مهماً لنا اليومَ لنثبتَ، لأنفسِنا وللعالمِ أجمع، أنَّ العراقَ مهما تسلقت على ظهرهِ المحن، ومهما خذلتهُ أقدارهُ بسببِ الدكتاتوريةِ وسوءِ الإدارة، فإنَّه يمتلكُ الإرادةَ والمقوماتِ على النهوضِ والعودةِ إلى حيثُ الأماكنُ الي تليقُ به".

وأضاف: "إننا نمتلكُ ثرواتٍ متنوعةً هي مصدرُ قوةٍ لنا. ثرواتٍ بشريةٍ ومكوناتيةٍ وطبيعيةٍ وحضاريةٍ وثقافية. وهي ثرواتٌ تجعلُ العراقَ بلداً قادراً على صنعِ الفرادةِ والتميز".

 

أخبار دولية

السوداني

العراق

الخلافات

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