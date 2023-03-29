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كندا تطرح ميزانية تركز على مصادر الطاقة النظيفة
أخبار دولية
2023-03-29 | 04:52
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كندا تطرح ميزانية تركز على مصادر الطاقة النظيفة
كندا تطرح ميزانية تركز على مصادر الطاقة النظيفة
كشفت كندا الثلاثاء عن ميزانية تهدف إلى جعل البلاد "قوة عظمى" للطاقة النظيفة وتطوير قدراتها في إنتاج المعادن النادرة والسيارات الكهربائية في العالم.
وفي مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أيضًا عن تقديم مساعدة محددة للفئات الأكثر فقرًا ستستفيد منها 11 مليون أسرة كندية وإطلاق خطة جديدة للعناية بالأسنان لنحو تسعة ملايين كندي لا يملكون تأمينًا صحيًا.
ومنحت حكومة جاستن ترودو إعفاءات ضريبية كبيرة تتراوح بين 15 و30 بالمئة لعدد كبير من قطاعات توليد الطاقة، من طاقة البحار إلى القطاع النووي وكذلك إستخراج المعادن الأساسية للبطاريات الكهربائية.
وتستند الإجراءات المعلنة أيضًا إلى إعفاءات ضريبية وإستثمارات سابقة في مشاريع "الإقتصاد النظيف" مثل إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة.
أخبار دولية
كندا
الطاقة النظيفة
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