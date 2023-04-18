هيئة الإذاعة الكندية تنسحب من تويتر بعد تصنيف حسابها بأنه إعلام ممول من الحكومة

هيئة الإذاعة الكندية تنسحب من تويتر بعد تصنيف حسابها بأنه إعلام ممول من الحكومة

أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنسحابها من موقع تويتر إثر تصنيف حسابها على أنه "إعلام ممول من الحكومة"، وهو ما اعتبرته مجحفًا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها.



وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب "الإذاعة الوطنية العامة" (إن بي آر) في الولايات المتحدة من تويتر للسبب نفسه، ونجاح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بتغيير تصنيفها من "تمويل حكومي" إلى "تمويل عام".



وقالت هيئة الإذاعة الكندية وإذاعة راديو كندا الناطقة بالفرنسية التابعة لها في بيان إن تويتر أضاف وسم "وسائل إعلام ممولة من الحكومة" على حساباتهما، ووصفتا هذا النوع من التعامل بأنه شبيه بالتعامل مع وسائل إعلام الدول الاستبدادية مثل روسيا أو الصين.



وأضاف البيان أن هذا الوسم في حالتهما "غير حقيقي ومضلل".