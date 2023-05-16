السوداني يلتقي وفداً من رجال الأعمال القطريين

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر، برئاسة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لتأسيس شراكات بنّاءة في مجال الاستثمار، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي أطلقتها الحكومة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيميائيات.



وأشار إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تشكيلها، في سبيل توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة سواء للمستثمر المحلي أو للمستثمرين من خارج العراق، مؤكداً جدية الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلد.



من جانبه، عبر رئيس وفد رجال الأعمال القطري الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن امتنانه للقاء رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على التعاون مع الشركات القطرية الكبرى، وأكد أعضاء الوفد الاستعداد للعمل في العراق، وإيجاد شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة رحبة للاستثمار.