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محمد هويدي للـLBCI: سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك

أخبار دولية
2023-05-18 | 04:02
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محمد هويدي للـLBCI: سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك
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محمد هويدي للـLBCI: سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك

محمد هويدي للـLBCI: القمة العربية استثنائية وتاريخية

رأى المحلل السوري محمد هويدي أن القمة العربية في جدّة هي قمّة استثنائية وتاريخية.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "حضور الرئيس السوري بشار الأسد يشير الى أن الأجواء كانت ايجابية بين الدول العربية من خلال القمم المتعدّدة". 

ولفت الى أن سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك ودور الدول العربية في اعادة الاستقرار الى سوريا وفي حل الأزمة.
 
وقال: "نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب تكاتفا عربيا لإنهاء الأزمة السورية وأيضا لاعادة اللاجئين".
 
وأضاف: "حضور الرئيس الأسد يعني أننا طوينا صفحة الخلافات العربية-العربية ونحن أمام مرحلة جديدة من التعاون العربي"، لافتا الى أن هذه مرحلة جديدة في عهد الجامعة العربية ومرحلة متقدمة لمعالجة كل الملفات ان كان الملف السوري او الملف اللبناني.

أخبار دولية

محمد هويدي

القمة العربية

جدّة

سوريا

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