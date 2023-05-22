الرئيس النيجيري يدشّن مصفاة ضخمة

يفتتح الرئيس النيجيري محمد بخاري مصفاة الملياردير أليكو دانغوتي الضخمة في لاغوس الاثنين بهدف الحصول على أكبر قدرة تكرير في إفريقيا وبالتالي تقليل اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد.





دُشنت هذه البنية التحتية النفطية بعد سنوات من التأخير وقبل أسبوع من مغادرة الرئيس بخاري السلطة والذي يتنحى بعد ولايتين شهدتا تدهوراً خطيراً للأوضاع الاقتصادية في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان .





ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول إفريقية عديدة تدشين المشروع.