ضربات أميركية استهدفت قوارب يُشتبه بتهريبها مخدرات

أخبار دولية
2026-01-01 | 00:13
مشاهدات عالية
ضربات أميركية استهدفت قوارب يُشتبه بتهريبها مخدرات

قُتل ثمانية أشخاص في ضربات أميركية جديدة استهدفت قوارب يُشتبه في أنها تهرب مخدِرات، وفق ما أعلن الجيش الأميركيّ.

 

وارتفع عدد القتلى في الحملة التي تشنّها واشنطن ضد ما تقول إنهم مهربو مخدرات، إلى 115 على الأقل.

 

وأكّد مسؤولون أميركيون أنّ خفر السواحل يبحث عن ناجين من ضربة عسكرية نفذتها الولايات ‍المتحدة ضد مجموعة قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المحيط الهادي.

 

وقال خفر السواحل لرويترز إنه نشر طائرة للبحث عن ناجين ويعمل مع السفن في المنطقة.

     

وأوضحت القيادة الجنوبية الأميركية تنفيذ مجموعتين من الإضرابات، الثلاثاء والأربعاء.

     

كما أوضحت أنّ الثلاثاء، استهدفت الضربات "ثلاثة قوارب لتهريب المخدرات كانت تسير ضمن قافلة". 

          

وقال الجيش إن القوارب المستهدفة كانت تشغّلها "منظمات إرهابية" لم يحددها.

     

وأرفق البيان الذي نشر على إكس بمقطع فيديو يظهر ثلاثة قوارب تبحر معا ثم تتعرض لسلسلة من الانفجارات.

       

وبعد ساعات، أصدر الجيش بيانا ثانيا أعلن فيه تنفيذ ضربات على قاربين أخريين الأربعاء، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص

