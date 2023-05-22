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إعادة اتصال محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية
أخبار دولية
2023-05-22 | 09:53
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إعادة اتصال محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية
إعادة اتصال محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية
أُعيد اتصال محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تحتلّها روسيا، بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تسبّبت فيه ضربات ليلية روسية، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.
وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية العامة في بيان نُشر على "تلغرام"، إنّها "أعادت الطاقة إلى محطة الطاقة النووية انطلاقاً من نظام الكهرباء الأوكراني".
وفي وقت سابق، أكدت الشركة أنّ "هجوماً" ليلياً من قبل القوات الروسية قطع الاتصال بآخر خط توتّر عالٍ للكهرباء يربط المحطّة بالشبكة الأوكرانية.
من جانبها، أعلنت إدارة الاحتلال الروسي للمحطّة أنّه "بسبب انقطاع خط التوتر العالي ... فقدت المحطة تغذيتها الخارجية بالكهرباء".
وبينما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط أربعة صواريخ و15 طائرة مسيّرة روسية خلال الليل فوق دنيبرو، فقد أشارت "أوكرينيرغو" إلى أنّ "خطوط توتّر عالٍ... تضرّرت"، الأمر الذي أدى خصوصاً إلى "توقّف واحدة من أكبر محطّات الطاقة في المنطقة وكذلك عدد من المحطّات الفرعية التابعة لأوكرنيرغو".
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي الإثنين إنّ الأمن النووي للموقع "ضعيف للغاية".
وأضاف عبر تويتر "يجب أن نتفق الآن على حماية المحطّة، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وهذه المرة السابعة رسمياً التي ينفصل فيها هذا المجمع النووي الضخم عن شبكة الكهرباء منذ استيلاء الجيش الروسي عليه في 4 آذار 2022.
وواصلت المحطة، التي كانت تنتج في السابق 20 بالمئة من الكهرباء الأوكرانية، العمل خلال الأشهر الأولى من الهجوم الروسي، رغم موجات القصف، قبل وقفها في أيلول.
ومنذ ذلك الحين، لم يولد أي من مفاعلاتها الستة VVER-1000 العائدة إلى الحقبة السوفياتية الطاقة. لكن المنشأة لا تزال متصلة بنظام الطاقة الأوكراني وتستهلك الكهرباء التي تنتجها لتلبية احتياجاتها الخاصة، ولا سيما لضمان تبريد المفاعلات
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