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سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

أخبار دولية
2023-05-22 | 11:03
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سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية
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سنان أوغان يعلن تأييد إردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

اعلن القومي المتشدد سنان أوغان أنه سيدعم الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
 
وطلب أوغان، الذي كان حاز 5,2 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، "من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لإردوغان في الجولة الثانية".

أخبار دولية

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