المغرب يدين "التصرفات الاستفزازية" بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

دان المغرب الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع إسرائيل، الإثنين زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير الأحد باحة المسجد الأقصى، واصفا إياها ب" التصرفات الاستفزازية المتكررة".





وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "المملكة المغربية تدين وبقوة اقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى".





وأكد بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في الرباط أن المغرب "يدعو الى الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة".





وأضاف "نتمنى ان تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي ولأنها كذلك لا تغذي إلا التطرف والعنف في المنطقة".

