تسوية للأحزاب السياسية في بلغاريا لتشكيل "حكومة مستقرة"

أعلنت المفوضة الأوروبية السابقة ماريا غابرييل المسؤولة عن المفاوضات السياسية في بلغاريا عن حزب المحافظين الاثنين، التوصل الى تسوية مع المعسكر الليبرالي لتشكيل "حكومة مستقرة" وتجنب انتخابات جديدة بعد عامين من الجمود.





وقالت في مؤتمر صحافي في صوفيا "قدمنا جميعا الكثير من التنازلات".





في مرحلة أولى، ستكون المسؤولة البالغة 44 عامًا والتي استقالت من منصبها في بروكسل الأسبوع الماضي، نائبة رئيس الوزراء بقيادة الباحث نيكولاي دينكوف البالغ 60 عامًا والذي اختاره ائتلاف الإصلاح الليبرالي.