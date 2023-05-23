مكارثي: الاجتماع مع بايدن كان "بنّاء" لكن لا اتفاق بعد

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، الإثنين في ختام اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين العام للبلاد أنّ اللقاء كان "بنّاء" لكنّهما لم يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.





وقال مكارثي للصحافيين "لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

