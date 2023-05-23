روسيا تفتح تحقيقا في "عمل إرهابي"

فتحت روسيا الثلاثاء تحقيقا في "عمل إرهابي" غداة توغل مجموعة مسلحة جاءت من أوكرانيا في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود.



وقالت لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المكلفة أبرز التحقيقات في روسيا، في بيان: "يجري اتخاذ اجراءات لتحديد هوية المهاجمين وكل ملابسات الحادث".