روسيا: المنطقة الحدودية مع أوكرانيا تعرضت لقصف بالمدفعية وقذائف الهاون

أعلنت روسيا الثلاثاء ان منطقة بيلغورود على الحدود الجنوبية تعرضت لقصف بالمدفعية وقذائف الهاون بعدما اندلع قتال مع مجموعة عبرت من اوكرانيا.



وعرض حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف لائحة بالمناطق التي استهدفت بالقصف المدفعي او قذائف الهاون او المسيّرات الاثنين، قائلا إن "القوات المسلحة الأوكرانية شنت ضربات على أرض بيلغورود".