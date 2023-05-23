إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد توغل مسلحين

غادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من اوكرانيا كما أعلن حاكم المنطقة الثلاثاء موضحا ان عدة بلدات تعرضت لقصف.





وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن "تطهير الأراضي يتواصل. تم إجلاء سكان غريفورون ونوفوسترويفكا وغوركوفسكي وبيزيمينو وموكرايا أورلوفكا وجلوتوفو وغورا بودول وزاموستي وسبوداريوشينو" مشيرا الى سقوط عشرات القذائف المدفعية الاثنين على عدة مدن حدودية.