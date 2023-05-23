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الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا مشتركًا

أخبار دولية
2023-05-23 | 08:18
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الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا مشتركًا
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الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا مشتركًا

الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا مشتركًا

وقعت الإمارات وماليزيا الثلاثاء إعلان نوايا مشتركًا لإجراء محادثات ترمي إلى التوصل لإتفاقية شراكة إقتصادية شاملة بين الدولتين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
     
وجرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رأس وفد إماراتي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
      
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن توقيع إعلان النوايا يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين.
      
وأوضح أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تواصل مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وبزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.
      
وأشار إلى أن ماليزيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، قائلًا إن "الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالميًا والثاني عربيًا لماليزيا وفقًا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022".

أخبار دولية

الإمارات

ماليزيا

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