السلطات المكسيكية تواصل مراقبة نشاط بركان بوبوكاتيبيتل

السلطات المكسيكية تواصل مراقبة نشاط بركان بوبوكاتيبيتل

أعلنت السلطات المكسيكية أن بركان بوبوكاتيبيتل الواقع على بعد 70 كلم جنوب شرق العاصمة مكسيكو واصل الثلاثاء قذف رماد وغازات، مشيرة إلى أن مستوى التحذير من أخطاره لا يزال على حاله أي أقل بخطوة واحدة من درجة الخطر القصوى.



من جهته، أفاد مصور لوكالة فرانس برس بأن البركان البالغ إرتفاعه 5426 مترًا قذف ليل الإثنين-الثلاثاء مواد متوهجة تشبه الحمم البركانية الحمراء.

وفي قرية سانتياغو خاليتسينتلا، غطى الرماد المنبعث من البركان الكثير من السيارات.



وأفيد بوقوع إنفجارين وهزة أرضية من جراء هذا النشاط البركاني.



وكانت السلطات رفعت الأحد مستوى التحذير من أخطار هذا البركان درجة واحدة، من "أصفر 2" إلى "أصفر 3". وهذا المستوى يسبق بدرجة واحدة مستوى "الإنذار الأحمر"، أي درجة الخطر القصوى.