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إغتيال صحافي في وضح النهار في المكسيك

أخبار دولية
2023-05-24 | 01:12
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إغتيال صحافي في وضح النهار في المكسيك
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إغتيال صحافي في وضح النهار في المكسيك

إغتيال صحافي في وضح النهار في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أن صحافيًا يبلغ من العمر 69 عامًا، كان في السابق موظفًا بلديًا، إغتيل بالرصاص في وضح النهار الثلاثاء في منطقة بويبلا في وسط البلاد. 
     
وقالت السلطات إن ماركو أوريليو راميريز قتل بالرصاص بينما كان يغادر منزله في بلدة تيهواكان. 
     
وعمل هذا الصحافي على مدى عقود في عدد من وسائل الإعلام. كما كان موظفًا في البلدية، وتعاون كذلك في برنامج إذاعي.
     
وأشارت النيابة العامة إلى أنها فتحت تحقيقًا في إغتياله.

أخبار دولية

ماركو أوريليو راميريز

إغتيال

المكسيك

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