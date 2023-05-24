إيران تعين سفيرًا جديدًا في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة

إيران تعين سفيرًا جديدًا في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة

عينت إيران سفيرًا لدى السعودية في إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء.



وقالت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنكليزية إن الجمهورية الإسلامية عينت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرًا جديدًا في المملكة العربية السعودية.



غير أن هذا التعيين لم يعلن رسميًا من قبل وزارة الخارجية.



وقطعت طهران والرياض العلاقات بينهما في العام 2016، بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.



ويشغل عنايتي حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرًا في الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.