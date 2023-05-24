روسيا سترد "بحزم شديد" على التوغلات المسلحة مستقبلا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء أن موسكو سترد "بحزم شديد" على التوغلات المسلحة المستقبلية، بعد يوم من هجوم شنته مجموعات عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.



وقال شويغو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين: "سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديد على مثل هذه الأعمال".