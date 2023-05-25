إعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

إعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

إعتقل عناصر مسلحون من الشرطة رجلًا بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن الخميس، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد.



وقالت الشرطة في بيان: "قرابة الساعة 16:20 (15:20 ت غ)، إصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. إعتقل عناصر مسلحون رجلًا في مكان الحادثة للإشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".



ولم تسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.



وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.



وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.



ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة التي كان صندوقها مفتوحًا.