معارضة بيلاروسية: وجود أسلحة نووية روسية في بيلاروس يشكل تهديدا ل"أوروبا برمتها"

معارضة بيلاروسية تؤكّد أنّ وجود أسلحة نووية روسية في بيلاروس يشكل تهديدا ل"أوروبا برمتها"



قالت المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى زفيتلانا تيخانوفسكايا الخميس إن نقل روسيا أسلحة نووية إلى بلدها يشكل تهديدا لأوروبا وأوكرانيا، وذلك بعد إعلان مينسك أن تلك العملية قد بدأت.



وكتبت بالانكليزية على تويتر "اليوم، وقع النظام البيلاروسي اتفاقا مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية. ذلك لن يعرض فقط حياة البيلاروسيين للخطر، إنما يشكل أيضا تهديدا جديدا لأوكرانيا وأوروبا برمتها".

