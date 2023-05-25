السجن 18 عاما لقائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة في قضية اقتحام الكابيتول

حكم على قائد ميليشيا أميركية يمينية متطرفة هو ستيوارت ردوس الخميس بالسجن 18 عاما بتهمة إثارة "الفتنة"، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.



وقال القاضي الفدرالي آميت ميهتا مبررا الحكم الشديد الصادر بحق مؤسس ميليشيا "أوث كيبرز": "إنك تشكل تهديدا دائما وخطرا على البلاد".