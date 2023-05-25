رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا

رئيس أركان الجيش الأميركي يقول إن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا



اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.



وقال ميلي للصحافيين في البنتاغون "لن تكسب روسيا عسكريا هذه الحرب".