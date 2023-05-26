رئيس المكسيك يناشد الأميركيين المتحدّرين من أصول إسبانية عدم التصويت لديسانتيس

ناشد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس الأميركيين المتحدّرين من أصول إسبانية عدم التصويت لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتنافس مع الرئيس السابق دونالد ترامب على نيل بطاقة الترشيخ الجمهورية لانتخابات البيت الأبيض.





وغداة إعلان ديسانتيس ترشّحه رسمياً، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي "آمل أن يستيقظ ناخبو فلوريدا المتحدرون من أصول إسبانية ولا يعطونه أيّ صوت".





وأضاف "فليمتنعوا عن التصويت لأولئك الذين يطاردون المهاجرين وأولئك الذين لا يحترمون المهاجرين".