برلمان البيرو يعلن الرئيس المكسيكي "شخصاً غير مرغوب به"

أعلن برلمان البيرو الخميس الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "شخصاً غير مرغوب فيه" بسبب مواقفه ضد نظيرته البيروفية دينا بولوارتي.





وكان أوبرادور وصف بولوارتي بأنّها "مغتصبة للسلطة" رافضاً التنازل لها عن رئاسة "تحالف المحيط الهادئ"، التكتل التجاري في أميركا اللاتينية.





وتولّت بولوارتي السلطة بعد محاكمة رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو واعتقاله لمحاولته حلّ البرلمان والحكم عبر إصدار مراسيم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.