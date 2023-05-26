توقيف قيادي معارض في كازاخستان

توقيف قيادي معارض في كازاخستان



أُوقف قيادي معارض لشهرين في كازاخستان، البلد الواقع في آسيا الوسطى والذي لا زال يهيمن عليه التوجه الإستبدادي رغم إعلان نيته إرساء مزيد من الديمقراطية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة.



وقالت وكالة كازينفورم إن "محكمة في آستانا قررت في 25 أيار وضع مراد جيلانباييف رئيس حزب ألغا قيد التوقيف الإحتياطي لشهرين".



وتعذر على فرانس برس الإتصال بالمحكمة والشرطة للتعليق على الأمر.



ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة كازتاغ الخاصة وفرع كازاخستان لإذاعة "أوروبا الحرة"، أن مراد جيلانباييف أوقف بداية أيار.



وإضافة إلى أنشطته السياسية، يعرف المعارض (ستون عامًا) بأنه يحمل سبعة أرقام قياسية في سباقات الماراتون بإعتراف كتاب غينيس.



وذكر الإعلام أنه متهم خصوصًا بـ"المشاركة في تنظيم متطرف"، وهي تهمة غالبًا ما تستخدم بحق المعارضين في آسيا الوسطى وبصلات مفترضة مع المعارض المقيم في المنفى مختار أبليازوف، العدو السياسي للنظام.