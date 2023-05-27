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مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
أخبار دولية
2023-05-27 | 01:43
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مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
استخدمت الشرطة في شمال كوسوفو الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين صرب تجمعوا احتجاجا على تولي ألبان رئاسة بلديات بناء على نتائج انتخابات يطعنون بشرعيتها، في تطوّر دانته الولايات المتحدة وقوى غربية.
ووضعت صربيا المجاورة جيشها في حال تأهب قصوى وأمرته بالتحرك نحو حدود كوسوفو، حسبما صرح وزير الدفاع الصربي لوسائل إعلام محلية.
وقاطعت الأقلية العرقية الصربية في كوسوفو الانتخابات المحلية في الشمال في نيسان مما سمح للألبان بالسيطرة على المجالس المحلية رغم نسبة إقبال على التصويت دون 3,5 بالمئة.
وأيدت بلغراد مقاطعة الانتخابات وتدفع نحو إقامة "رابطة بلديات صربية" هي نوع من الاستقلال الذاتي للأقلية الصربية حيث غالبية السكان البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة هم من الألبان.
وأعلن الحزب الصربي الرئيسي من كوسوفو إنه سيكون هناك "رد حاسم" من الصرب إذا لم يتوقف "القمع" الذي يمارسه رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
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