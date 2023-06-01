الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل "بمصداقية"

أخبار دولية
2023-06-01 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل &quot;بمصداقية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل "بمصداقية"

أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل "بمصداقية"

شكك أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس في قدرة المجر على أن تتولى "بمصداقية" رئاسة التكتل في أواخر العام المقبل، في موقف سلط الضوء على "تراجع" إلتزام بودابست بالقيم الديمقراطية الأوروبية.
      
وفي تصويت، حض 442 من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي أكثر من 60 بالمئة من أعضائه، دول الإتحاد الأوروبي على إيجاد "حل مناسب"، محذرين من أنه بخلاف ذلك "قد يتخذ البرلمان التدابير المناسبة".
     
لكن القرار يبقى رمزيًا إلى حد كبير.
     
ويشدد مسؤولو الإتحاد الأوروبي وبودابست على أن معاهدة الإتحاد الأوروبي تنص على إنتقال رئاسة التكتل بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، علمًا بأن إمكانات تعديل التراتبية ضئيلة.
      
لكن دولًا عدة في الإتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء تولي المجر رئاسة الإتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2024.
      
وهذا الأسبوع أبدت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية أنا ليورمان "شكوكًا" في إمكان تولي المجر "المعزولة" الرئاسة الدورية للتكتل.
      
وأعرب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا عن "عدم إرتياح" هولندا وأعضاء آخرين إزاء تولي المجر المنصب.

أخبار دولية

البرلمان الأوروبي

الإتحاد الأوروبي

LBCI التالي
ستولتنبرغ يزور أنقرة في "المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو
قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية ويسفر عن خمسة جرحى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-30

الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-30

الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-27

تويتر تنسحب من مدونة الإتحاد الأوروبي ضد التضليل الإعلامي

LBCI
أخبار دولية
2023-05-12

الإتحاد الأوروبي يدعم بقاء فيتورينو مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة لولاية ثانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:36

الرئيس التونسي يقترح ضريبة على الميسورين تجنبا لإملاءات خارجية

LBCI
أخبار دولية
18:29

دول بريكس تدعو الى "إعادة توازن" النظام العالمي

LBCI
أخبار دولية
18:15

الأمم المتحدة تحذّر من "وضع خطير" من جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
18:06

ماكرون: لا مجال لإجراء "نقاشٍ مجدٍ" مع بوتين في هذه المرحلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
11:41

رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

LBCI
فنّ
06:21

إبن تامر حسني نسخة عن والده... الصور ستفاجئكم!

LBCI
أخبار لبنان
07:37

كركي: تغطية علاج مرضى غسيل الكلى 100 في المائة على حساب الصندوق وعلى المستشفيات الإلتزم

LBCI
عالم الطبخ
09:51

تعلّموا كيفية تحضير "الدجاج المشوي بالسبانخ والفيتا" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:49

بالفيديو.. بايدن يتعثّر ويسقط أرضا خلال حفل تخرّج في أكاديمية عسكرية

LBCI
أخبار دولية
13:48

كلفة اخراجات القيد بين السوق السودا والفعلية

LBCI
أخبار دولية
13:48

لقاء حواري مع شقيق شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قطر ترفع انتاجها من الغاز...فمن هي الاسواق التي ستستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل تصحّ التقديرات فتتجاوز مجموعة بريكس قريبًا دول مجموعة السبع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الطعن في إنتخابات الرئاسة متاح من خارج مسألة الميثاقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

LBCI
أخبار دولية
13:36

مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة

LBCI
أخبار دولية
13:30

يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
11:41

رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

LBCI
اقتصاد
06:58

كم بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من مفاعيل التعميم 158؟... اليكم بيان مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:46

معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦

LBCI
أمن وقضاء
03:33

ينقل أسلحة وذخائر حربيّة إلى أحد الأشخاص في البقاع برفقة والدته لإبعاد الشّبهات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
منوعات
06:53

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

LBCI
خبر عاجل
12:16

إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم

LBCI
حال الطقس
02:26

الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More