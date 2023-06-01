أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل "بمصداقية"

أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة المجر على تولي الرئاسة الدورية للتكتل "بمصداقية"

شكك أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس في قدرة المجر على أن تتولى "بمصداقية" رئاسة التكتل في أواخر العام المقبل، في موقف سلط الضوء على "تراجع" إلتزام بودابست بالقيم الديمقراطية الأوروبية.



وفي تصويت، حض 442 من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي أكثر من 60 بالمئة من أعضائه، دول الإتحاد الأوروبي على إيجاد "حل مناسب"، محذرين من أنه بخلاف ذلك "قد يتخذ البرلمان التدابير المناسبة".



لكن القرار يبقى رمزيًا إلى حد كبير.



ويشدد مسؤولو الإتحاد الأوروبي وبودابست على أن معاهدة الإتحاد الأوروبي تنص على إنتقال رئاسة التكتل بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، علمًا بأن إمكانات تعديل التراتبية ضئيلة.



لكن دولًا عدة في الإتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء تولي المجر رئاسة الإتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2024.



وهذا الأسبوع أبدت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية أنا ليورمان "شكوكًا" في إمكان تولي المجر "المعزولة" الرئاسة الدورية للتكتل.



وأعرب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا عن "عدم إرتياح" هولندا وأعضاء آخرين إزاء تولي المجر المنصب.