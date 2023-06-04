شركة طيران الرياض تعلن حصولها على رمز RX من الاتحاد الدولي للنقل الجوي

أعلنت شركة طيران الرياض السعودية الناقل الجوي الجديد حصولها على رمز RX من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتنضم بذلك لشركات الطيران العالمية.



اتخذت شركة طيران الرياض من العاصمة السعودية مقراً لها، بهدف تسيير رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030. كما واتخذت الشركة من اللون البنفسجي الخزامي لوناً لطائراتها.



يذكر أن رموز الاتحاد الدولي للنقل الجوي تعد جزءاً لا يتجزأ من صناعة السفر والتنظيم التجاري للنقل الجوي للركاب والبضائع. وتعد عنصراً أساسياً في تعريف شركة الطيران في وثائق الحجوزات الدولية والخدمات اللوجستية وعمل فرق الخدمات الأرضية في المطارات.