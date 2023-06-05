وكالة الطاقة الذرية تأسف "لبطء" إيران في إعادة تركيب كاميرات المراقبة

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن التعاون مع إيران "بطيء" جدا، داعيا طهران إلى تسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في المواقع النووية.



وشدّد في مؤتمر صحافي عقده لاحقا على أن "هذا الأمر يسير ببطء كبير".



وتابع غروسي: "في الحقيقة ركّبنا كاميرات، أنظمة مراقبة في مواقع عدة لكن يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير"، خصوصا وأن إيران تواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها السعي لحيازة قنبلة ذرية، وأضاف "علينا أن نسير بشكل أسرع".



وشدّد غروسي على أن ما تحقق ليس إلا "جزءا ضئيلا مما كنا نتطلّع إليه".



وتابع "حتى وإن أعيد تركيب كل الكاميرات، سيتعين على إيران أن توفر شتى أنواع المعلومات لسد الفراغ و"تجميع" كل قطع الأحجية لإكمال الصورة.

