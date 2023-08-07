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إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر

أخبار دولية
2023-08-07 | 05:44
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إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي &quot;تضامنا&quot; مع النيجر
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إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر

إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر

أعلن الجيش المالي أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك الى نيامي "تضامنا" مع النيجر في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
     
وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبد الله مايغا إن "بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد الى نيامي يرأسه وزير مالي... الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق".

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