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مقتل شخصين جراء فيضانات في اسطنبول
أخبار دولية
2023-09-06 | 00:22
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مقتل شخصين جراء فيضانات في اسطنبول
أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع اسطنبول إلى أنهار.
وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئيا بالمياه وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الاشخاص من مكتبة عامة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.
وقال مكتب محافظ المدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.
وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات.
وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد أربعة آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي في شمال غرب البلاد.
أخبار دولية
شخصين
فيضانات
اسطنبول
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