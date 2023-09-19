مواقف "متطابقة" لموسكو وبكين عن الولايات المتحدة واوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وبكين لديهما مواقف متطابقة بشأن الولايات المتحدة وحل النزاع في أوكرانيا.

وبحسب بيان نشر إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ لي، فإن الطرفين بحثا في الوضع الراهن في أوكرانيا وأشارا إلى عبثية محاولات حل الأزمة من دون أخذ مصالح روسيا في الحسبان خصوصا من دون مشاركة روسيا".

من جهة أخرى، أبلغ لافروف نظيره الصيني ب"النتائج الرئيسية" لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا ، فيما أطلعه وانغ يي على محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

وخلال لقاء الوزيرين، قال وانغ لنظيره الروسي إن "صداقة جوار دائمة وتعاونا استراتيجيا بين الصين وروسيا سيستمران في المساهمة في تطور كل من البلدين وفي تنشيطهما".