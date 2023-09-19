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أذربيجان تعلن إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في ناغورني قره باغ
أخبار دولية
2023-09-19 | 06:17
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أذربيجان تعلن إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في ناغورني قره باغ
أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث سمع صحافي في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة" مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.
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