روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى "وقف إراقة الدماء" في ناغورني قره باغ

دعت روسيا اليوم، أذربيجان وأرمينيا إلى "وقف إراقة الدماء" في ناغورني قره باغ والعودة إلى "التسوية السلمية" في هذا الجيب المتنازع عليه منذ عقود.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافة: "يدعو الجانب الروسي إلى وقف إراقة الدماء ... والعودة إلى التسوية السلمية". وأضافت: "كل مراحل الحل السلمي منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في 2020 و2022".