بايدن أكد إستعداد بلاده للعمل مع بكين لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص

بايدن أكد إستعداد بلاده للعمل مع بكين لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفيضانات الكارثية في درنة تعكس صورة حزينة لما يعاني منه العالم، منددًا بتراكم مشكلات عدة من التغير المناخي إلى النزاع في ليبيا.



غوتيريش، وعشية تنظيمه قمة حول المناخ، قال إن التغيرات المناخية ليست مجرد تبدل في الطقس إنما تقلب الحياة على كوكبنا رأسًا على عقب، معتبرًا أن التدابير المتخذة ليست على مستوى التحدي إطلاقًا.



الملك الأردني عبد الله الثاني رأى أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة، ودعا من جهة أخرى المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن السعي لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن طريق حل الدولتين، لافتًا إلى أن إيران يجب ألا تحوز أبدًا على أسلحة نووية. وفي الملف الصيني، أكد إستعداد بلاده للعمل مع بكين لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص.