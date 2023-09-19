أمير قطر: لإيجاد حل مستدام للفراغ الرئاسي في لبنان

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على "ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الإقتصادية والتنموية."