زيلينسكي يدعو قادة العالم إلى "قمة للسلام"

زيلينسكي يدعو قادة العالم إلى "قمة للسلام"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلده يحضر لـ"قمة عالمية للسلام" يعتزم أن يدعو إليها كل قادة العالم الذين يعارضون "العدوان" الروسي على أوكرانيا.



وشدد زيلينسكي في خطاب من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك على أن "نقاشات هامة جرت في هيروشيما وكوبنهاغن وجدة بشأن وضع خطة للسلام موضع التنفيذ."



وقال: "نحن نأمل تنظيم قمة عالمية للسلام. أدعوكم جميعًا، كل من لا يتسامح مع أي عدوان، إلى التحضير بشكل مشترك للقمة".