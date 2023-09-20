البيت الأبيض يحذر من "وضع انساني يزداد سوءا" في ناغورني قره باغ

أعرب البيت الأبيض الأربعاء عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ، بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمينيين في المنطقة الانفصالية.



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين "من الواضح أننا لا نزال نراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورني قره باغ".



وأضاف كيربي أن الوضع "تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان" في قره باغ، حيث توجد الآن مخاوف من أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار "إيجابية".