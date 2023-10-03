قتلى جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا

قُتل 18 شخصا على الأقل، بينهم حامل، جراء انفجار وحريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني.



وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في ولاية ريفرز أولوفيمي أيوديلي ا في بيان أن "الحريق اندلع في ساعة متأخرة وأدى الى احتراق 18 شخصا بشكل يصعب التعرف على هوياتهم، بينما تم إنقاذ 25 مصابا".