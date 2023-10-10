المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل

نفى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ضلوع طهران في العملية التي شنّتها حركة حماس ضدّ إسرائيل السبت، مذكّرًا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.وقال آية الله خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية "إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".