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عضو في الكونغرس الأميركي: مصر حذرت إسرائيل قبل ثلاثة أيام من هجوم حماس

عضو في الكونغرس الأميركي: مصر حذرت إسرائيل قبل ثلاثة أيام من هجوم حماس

ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأن مصر "حذرت" إسرائيل من إحتمال وقوع أعمال عنف قبل ثلاثة أيام من الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في نهاية الأسبوع.



وقال الجمهوري مايكل مكول للصحافيين بعد تلقي المشرعين إحاطة إستخباراتية بشأن الأزمة: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من إحتمال وقوع حدث مثل هذا".