لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

انتشر فيديو يظهر لحظة القصف الجوي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.



وتسبب هذا القصف بمقتل أمثر 500 كانوا في مستشفى المعمداني الأهلي، بينهم اطفال.