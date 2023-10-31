وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين رهائن لدى حماس

أعلنت تايلاند أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي الثلاثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة وهاجمت بلدات حدودية وتجمّعات سكنية، مما تسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضاً 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مكثّف على القطاع أسفر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، عن مقتل أكثر من 8300 شخص، بينهم أكثر من 3400 طفل.وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون.والإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنّ بارنبري "سيناقش وضع المواطنين التايلانديين المحتجزين رهائن نتيجة للعنف الراهن في إسرائيل وغزة".وعندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس كان نحو 30 ألف تايلاندي يعملون في الدولة العبرية، عدد كبير منهم في القطاع الزراعي.وبحسب وزارة الخارجية في بانكوك فإنّ 32 تايلاندياً على الأقلّ قُتلوا في هذه الحرب وأصيب 19 آخرون بجروح.وقال رئيس الوزراء التايلاندي للصحافيين الإثنين إنّ مواطنيه هؤلاء هم "ضحايا" للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.وأضاف أنّ بلاده "تضرّرت أكثر" من دول أخرى بسبب هذه الحرب لأنّ عدد العمّال التايلانديين في إسرائيل هو أكبر بالمقارنة مع عدد العمّال من جنسيات أخرى.