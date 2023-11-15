"فلاي دبي" أول شركة طيران دولية تعود إلى مطار كابول

"فلاي دبي" أول شركة طيران دولية تعود إلى مطار كابول

حطت طائرة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية الأربعاء في مطار كابول، لتكون بذلك أول شركة طيران دولية تعود إلى الخدمة في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم، بينما ظل الأمر مقتصرًا مذاك على شركتين محليتين.



وقال مكتب نائب رئيس الوزراء الأفغاني المكلف الشؤون الإقتصادية عبد الغني بردار على منصة إكس إن شركة الطيران المنخفض التكلفة إستأنفت رحلاتها نحو أفغانستان، بعد توقف لنحو عامين.



وخصصت تحية عبارة عن طلقات مدفعية إستقبالًا لتلك الطائرة الأولى عند هبوطها في مطار كابول صباح الأربعاء.



وأعلنت الشركة منتصف تشرين الأول إستئناف رحلاتها إلى أفغانستان برحلتين في اليوم. ويعد إستئناف الرحلات الدولية أساسيًا لعودة الحركة الإقتصادية في البلاد.