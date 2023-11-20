مواجهات عنيفة بين متطرفين في منطقة بحيرة تشاد

دارت معارك عنيفة في نهاية الأسبوع الفائت بين مقاتلين من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة وجماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بحيرة تشاد، حسبما أكد عناصر في ميليشيا مناهضة للجهاديين مشيرين إلى احتمال سقوط "أكثر من 60 قتيلا".



وأشارت هذه المصادر إلى أن المعارك حصلت الجمعة والسبت عندما نصب مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا كميناً لمجموعة قوارب تابعة لبوكو حرام في جزيرة كادونا رووا الصغيرة في بحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.



وقال إبراهيم ليمان، زعيم ميليشيا مناهضة للمتطرفين في المنطقة، في تصريح لوكالة فرانس برس إن "المعارك بدأت قرابة الساعة 16,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) واستمرت حتى صباح السبت. وتم إغراق تسعة زوارق لبوكو حرام مع جميع المقاتلين الذين كانوا على متنها".



وكان على متن هذه القوارب أيضاً عشرات الرهائن تم اختطافهم منذ أسبوعين، بحسب مصادر محلية.



وقال ليمان: "قضى على الأقل 60 شخصا، على أقل تقدير، إذا ما احتسبنا المقاتلين والعشرات من رهائنهم".



من جهته، قال قديرو هابو وهو أيضا زعيم ميليشيا مناهضة للجهاديين:"لا حصيلة نهائية لدينا للمعارك لكن هناك بالتأكيد أكثر من 60 قتيلا"، مشيرا إلى غرق تسعة قوارب.

وأضاف: "نعلم أن المتمردين يملأونهم على نحو كبير خلال عملياتهم".