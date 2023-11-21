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وزارة الصحة التابعة لحماس: إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

أخبار دولية
2023-11-21 | 00:09
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وزارة الصحة التابعة لحماس: إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة
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وزارة الصحة التابعة لحماس: إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أنّ مئتي مريض تمّ إجلاؤهم الإثنين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دام.
     
وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إنّ مئتي شخص تمّ إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع.
     
وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي "يحاصر" المستشفى الإندونيسي.
     
وتابع "نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمّع الشفاء"، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة حيث تجري القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش منذ الأربعاء.
     
وبحسب منظمة الصحة العالمية التي توجّه خبراء منها إلى مجمّع الشفاء الطبي فإنّ المستشفى كان لا يزال فيه الأحد طاقم طبي من 20 فرداً وأكثر من 250 مريضاً.

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