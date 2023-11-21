هل من مساعدات عسكرية ألمانية جديدة لأوكرانيا؟

تعهدت ألمانيا تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار يورو، تشمل أربعة أنظمة دفاع جويّ من طراز "ايريس-تي إس إل أم" وذخائر مدفعية.



وكشف وزير الدفاع الألمانيّ بوريس بيستوريوس، عن الحزمة، بعد محادثات مع نظيره الأوكرانيّ رستم أوميروف، في كييف.